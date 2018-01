Actie tegen regionale personeelstekorten in de zorg

DORDRECHT/REGIO • Zestien partijen uit de zorg hebben donderdag de intentie uitgesproken om personeelstekorten in de zorg, waarvoor de komende jaren gevreesd wordt, tegen te gaan.

In 2021 een verwacht tekort van ruim 600 verzorgenden en ruim 200 verpleegkundigen. De intentieverklaring benadrukt de noodzaak om samen te werken, want alleen op die manier is de problematiek aan te pakken.

Na een uitgebreid en stevig overleg ondertekenden alle aanwezige partijen de intentieverklaring. Met de ondertekening hebben de partijen afgesproken om de komende tijd aan diverse speerpunten te werken. Deze speerpunten zijn onder andere: het vergroten van de opleidingscapaciteit, het vergroten en vernieuwen van opleidingsmogelijkheden en het bevorderen van een aantrekkelijke sector om in te (blijven) werken. Daarnaast zijn ook afspraken over de werving van medewerkers onderdeel van de bekrachtigde intentieverklaring.

Samen inzetten

De Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid is initiatiefnemer van de intentieverklaring en coördineert de gezamenlijke aanpak. Regionale werkgevers in de zorgsector laten met dit initiatief zien dat ze zich samen willen inzetten voor een gezonde en goed functionerende arbeidsmarkt zorg en welzijn. De komende tijd zullen ook andere partijen zich bij dit initiatief aansluiten.

In totaal werken in deze regio ruim 26.000 mensen in de sector zorg en welzijn. Daarmee is deze sector een van de grootste werkgevers in de regio. Steeds meer zorgorganisaties merken dat het moeilijk is om voldoende en goed geschoolde zorgmedewerkers te vinden. Met elkaar maken ze zich sterk om dit zo snel mogelijk te veranderen.

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid is de vereniging van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. De vereniging maakt zich samen met haar leden sterk voor goede regionale zorg. Bij de Werkgeversvereniging zijn 23 zorg- en welzijnsorganisaties aangesloten.