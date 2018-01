Vrienden Dompelaar: 'Hopelijk kunnen we op 1 mei gewoon open gaan'

GROOT-AMMERS • Zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers raakte donderdag zwaar getroffen door de storm. Een groot deel van het dak werd door de harde wind opgelicht en verplaatst.

Ongeveer negentig procent van het dak boven de 'damesvleugel' is losgeraakt en door de wind meegesleurd. Het dak boven de dames kleedkamers zal geheel vernieuwd moeten worden, omdat door het natuurgeweld ook de spanten kapot zijn geraakt. Gelukkig waren er tijdens de storm geen mensen aanwezig in of bij het zwembad, waardoor persoonlijke ongelukken uitgebleven zijn.

"Ik heb nog nooit meegemaakt of gehoord dat een storm zó grote schade heeft aangericht aan het zwembad", vertelt technische man Marco van Leeuwen van de Vrienden van de Dompelaar.

Afhandeling schade

Het gebouw is eigendom van de gemeente Molenwaard. Die heeft de schade inmiddels gemeld bij de verzekeraar. Omdat die het op dit moment enorm druk hebben met de vele meldingen vanuit het hele land, zijn ze niet gelijk naar Groot-Ammers gekomen met een schade-expert.

"We verwachten hen één dezer dagen", vervolgt Van Leeuwen van de Vrienden van de Dompelaar. De expert zal de schade in kaart brengen en vervolgens een aannemer zoeken die de herstelklus wil uitvoeren. Na goedkeuring van een plan van aanpak gaat die aan de slag met het werk.

Van Leeuwen: "Wij maken als Vrienden van de Dompelaar nu even pas op de plaats, omdat eerst de schade goed in kaart gebracht moet worden en er een herstelplan moet komen. Maar als we straks de aannemer kunnen helpen bij de werkzaamheden, doen we dat natuurlijk graag!"

Warme reacties

De technische man van de Vrienden van De Dompelaar hoopt en verwacht dat het zwembad op 1 mei 'gewoon' open kan wanneer het zwemseizoen weer begint. "Gezien alle warme reacties, onder meer via Facebook maar ook op andere manieren, denk ik dat het wel goed gaat komen met het zwembad." Vanuit diverse hoeken is reeds hulp aangeboden aan het gedupeerde zwembad.

"Als je ook zag hoe de brandweer donderdag opgetreden heeft, dat was ook fantastisch", vervolgt Van Leeuwen. "Toen ze uitrukten had ik al snel door dat het om de Dompelaar ging en toen ben ik er ook heen gegaan. De dijk werd even afgesloten en ze hebben de rommel goed en snel opgeruimd. De samenwerking was geweldig! Ik ken de jongens wel, ze komen bijna allemaal in het zwembad of doen mee aan de zwemvierdaagse. Die willen ook niet anders dan dat het zwembad blijft bestaan en snel weer open gaat."