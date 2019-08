STREEFKERK • De brandweer is donderdagmiddag rond 17:15 uur uitgerukt voor een zeer grote brand in een varkensschuur aan de Middenpolderweg te Streefkerk.

#Streefkerk #Middenpolderweg - Er zijn 15 varkens gered en in veiligheid. Helaas kwam voor 1485 varkens de hulp te laat, zij hebben de brand niet overleefd. We leven mee met de betrokkenen. De rook neemt iets af. De schuur is volledig uitgebrand. https://t.co/A3Ik3IIoJg — Brandweer ZHZ (@BrandweerZHZ) August 22, 2019



In de stal zaten ongeveer 1500 varkens. Ze hebben de brand vrijwel allemaal niet overleefd; slechts 15 varkens konden worden gered.



De brand neemt snel af. Binnen een uur is de schuur met 1500 varkens volledig verwoest. pic.twitter.com/tHy65NtBay — Albert Sok (@AlbertSok) August 22, 2019



Er zijn meerdere eenheden van de brandweer ter plaatse. De ambulance is ook opgeroepen. De schuur is niet meer te redden, maar het woonhuis lijkt gespaard te worden.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Bij de brand is geen asbest vrijgekomen, heeft onderzoek uitgewezen.

Schuur is niet te redden. Woonhuis lijkt gespaard te worden. pic.twitter.com/bM120EXw0K — Albert Sok (@AlbertSok) August 22, 2019



De rook is tot in de wijde omtrek te zien en trekt richting Groot-Ammers. De brandweer verricht metingen in de omgeving. Wie last heeft van de rook, wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiekanalen dicht te zetten.

Op onze camera's ineens veel rook in de lucht. Blijkt te gaan om een zeer grote brand in #Streefkerk. Volg @VRZHZ en @BrandweerZHZ voor actuele informatie! ?????? pic.twitter.com/wnYAo3BUyS — Verkeersleider Rolph (@VLW_Rolph) August 22, 2019