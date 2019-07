Politie slaat autoruit in om kind uit snikhete auto te halen in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Wijkagent Tijssen sloeg dinsdagmiddag in Groot-Ammers de ruit van een auto in om een kind uit het voertuig te kunnen halen.

De moeder was even daarvoor uit de auto gestapt. De deur viel in het slot, terwijl kind en sleutel nog in de auto waren. De moeder belde vervolgens de politie en de wijkagent ging ter plaatse.

De combinatie zon en een zwarte auto zorgden er voor dat het al snel heet werd in het voertuig. De auto bleek, na het inslaan van de ruit, van binnen inmiddels al 45 graden geworden. 'Dit kan ons allemaal overkomen, gelukkig heeft moeder adequaat gereageerd door ons te bellen', meldt de politie via Instagram. 'Kind en moeder maken het gelukkig goed!'