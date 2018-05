Inwoonster Hoogblokland overvalt kiosk in verzorgingshuis Breda

BREDA/HOOGBLOKLAND • Een 46-jarige vrouw uit Hoogblokland werd maandag aangehouden voor de overval op een kiosk in een verzorgingshuis in Breda.

Rond 17.00 uur maandagmiddag meldden medewerkers van een verzorgingshuis bij de politie dat de kiosk in het complex aan de Zaart in Breda was overvallen door een man en een vrouw.

Agenten zijn direct ter plaatse gegaan en hoorden het verhaal van het slachtoffer aan. Zij was bedreigd door een van de overvallers, hij had een mes bij zich. De twee overvallers hebben een onbekend geldbedrag buitgemaakt uit de kassa van de kiosk en zijn er daarna vandoor gegaan.

Onderzoek

Door de aanwezige agenten zijn rechercheurs en medewerkers van Forensische Opsporing gewaarschuwd om onderzoek te komen doen. Er zijn getuigen gehoord en van het slachtoffer werd een aangifte opgenomen. Ook werden camerabeelden bekeken door de agenten.

Het signalement van de beide overvallers werd verspreid onder de dienstdoende agenten en er is een Burgernetbericht uitgestuurd. Al snel herkende een van de agenten de vrouwelijke verdachte en ook op het signalement van de man kwam een positieve herkenning. Door hen werd meteen contact opgenomen met de Officier van Justitie die toestemming gaf voor een aanhouding buiten heterdaad.

Verdachten aangehouden

Een paar uur later, om ongeveer 23.50 uur, kregen agenten een melding van mogelijke drugsdealactiviteiten in de Wensel Cobergherstraat in Breda. Toen zij poolshoogte gingen nemen troffen zij in een geparkeerde personenauto een man en een vrouw aan. Deze twee personen kwamen overeen met de verspreide signalementen van de twee overvallers. Ze zijn aangehouden.

De aangehouden verdachten zijn een vrouw van 46 uit Hoogblokland en een man van 57 uit Eindhoven. Zij zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en zitten daar nog vast. De twee worden vandaag gehoord.