Jongeman met opgevoerde bestelwagen beboet in Schelluinen

SCHELLUINEN • Een jongeman die met een opgevoerd MMBS-voertuig rondreed, werd zondagmiddag in Schelluinen op de bon geslingerd.

Al sinds jaar en dag een vertrouwd beeld in de polder; motorvoertuigen met beperkte snelheid. Het gaat meestal om een omgebouwde (bestel)auto, die door de RDW is gekeurd als MMBS-voertuig. Als 16-jarige mag je daar mee rondrijden, mits je in een T-rijbewijs hebt.

De maximumsnelheid van zo'n voertuig is dertig kilometer per uur. 'Dat laatste laten de creatieve polderboys natuurlijk niet over hun kant gaan, want gang is alles', meldt de politie op Facebook. 'En zo komt het dat veel van deze vehikels sneller kunnen dan is toegestaan. Dat wordt dan weer door ons regelmatig gecontroleerd en beboet.'



Overschrijding

Zondagmiddag ondervond een jongeman dit toen hij in Schelluinen staande gehouden werd. 'Na een proefrit door de pliesie bleek dat zijn "waggie" 66 kilometer per uur kon rijden, een overschrijding dus met 36 kilometer per uur. En daar gaat justitie nog wat van vinden binnenkort. Dat dit meer dan 2 "barkie's" gaat kosten, dat staat al vast!'